روسيا: نقدر موقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، إن روسيا تقدر الموقف المتوازن للدول العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال بوجدانوف "نحن نقدر مثل هذا الموقف العربي المشترك المتوازن بشأن أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ شركاؤنا وأصدقائنا العرب خطوات جيدة”، مذكرا بتشكيل مجموعة اتصال حول الأزمة في أوكرانيا في جامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الاتصال، التي تأسست في مارس من هذا العام، وزراء خارجية مصر، والجزائر، والعراق، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الإقليمية.

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