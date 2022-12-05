مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأن فرنسا والمكسيك طلبتا عقد جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، حيث من المقرر انعقادها يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر"طلبت كل من المكسيك وفرنسا عقد جلسة لمجلس الأمن، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها صباح الثلاثاء"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن المتوقع تقديم تقرير من ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.