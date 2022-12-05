برلمان جنوب أفريقيا يصوت على إجراءات عزل الرئيس اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا، بأن الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا البرلمان، ستصوت اليوم على ما إذا كان رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، سيواجه تحقيقا لعزله من منصبه أم لا.

وذكرت شبكة "آي ويتنس" الجنوب أفريقية، أن رئيسة البرلمان، نوسيفوي مابيزا نكاكولا، رفضت طلبا من المعارضة بأن يكون الاقتراع على المضي في إجراءات عزل رامافوزا من منصبه سريًا.

وبحسب الشبكة، فإنه من المتوقع أن يصوت البرلمان الليلة على ما إذا كان البرلمان سيشرع في المضي في إجراءات عزل رامافوزا عن منصبه بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.

يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.

وكان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في البلاد، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه لن يدعم أي اقتراح خلال جلسة البرلمان اليوم من شأنه أن يؤدي إلى التصويت على عزل رامافوزا.

ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب طالمؤتمر الوطني" 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.