تونس والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون القضائى والقانونى

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الإثنين، مع القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشى، سبل تعزيز التعاون فى المجالين القانونى والقضائى.





وذكر بيان لوزارة العدل أن الجانبين استعرضا تقدم تنفيذ مختلف مشروعات التعاون القائمة بين البلدين فى المجالين القانونى والقضائى، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك فى شتى المسائل المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية. واتفق الطرفان على تطوير الشراكة القائمة بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية والإصلاحية فى إطار المخطط الاستراتيجى للوزارة 2023 – 2025.

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