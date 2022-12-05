العاهل الأردنى يعود لبلاده عقب جولة شملت مصر والجزائر وإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وكان العاهل الأردنى قد بدأ جولة خارجية السبت الماضى بزيارة عمل للقاهرة حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار القاهرة وأجرى معه مباحثات ثنائية فى قصر الاتحادية.

وعقب ذلك، توجه العاهل الأردنى إلى الجزائر فى زيارة دولة استمرت يومين استقبله خلالها الرئيس عبد المجيد تبون وأجريا مباحثات ثنائية وتم توقيع عدة اتفاقيات فى العديد من المجالات.

واليوم الإثنين، اختتم العاهل الأردنى جولته بزيارة رسمية إلى إيطاليا، أجرى خلالها مباحثات مع المسئولين فى روما، قبل أن يعود إلى الأردن مساء اليوم.