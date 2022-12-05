عاجل.. اجتماع لإدارة بايدن مع شركات النفط الأمريكية فى 8 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "رويترز" يهدف اجتماع الرئيس الأمريكى جو بايدن، لبحث دعم أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا، فى وقت سابق اليوم، إسقاطها 60 صاروخا من أصل 70 أطلقتهم روسيا تجاهها. وقالت سلطات كييف، إن "روسيا تحاول إنهاك الدفاع الجوى الأوكرانى". جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية فى كييف، انقطاع الكهرباء عن سومى إثر قصف روسى. بينما أعلنت روسيا مقتل 3 من مواطنيها جراء هجوم بالمُسيّرات الأوكرانية. وقالت موسكو، إن المسيّرات الأوكرانية هاجمت قواعد جوية روسية، موضحة أنه تم اعتراض المُسيّرات الأوكرانية فى رايازان وساراتوف داخل الحدود الروسية. وأوضحت السلطات الروسية أن أضرارا طفيفة بطائرتين روسيتين نجمت جراء هجوم المُسيّرات الأوكرانية.

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