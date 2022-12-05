بوتين يقود سيارته عبر جسر القرم ويتفقد أعمال ترميمه

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زار جسر القرم، صباح اليوم، وأكد على أهمية الطريق البرى الذى يربط شبه جزيرة القرم ببقية أنحاء روسيا وسط التهديدات المستمرة من كييف.
وقاد بوتين سيارة عبر جسر القرم، برفقة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، سالكا الطريق الذى تم إصلاحه بعد التفجير،.
وقال "بيسكوف": "قدم خوسنولين لبوتين شرحًا عن كيفية سير أعمال ترميم الطريق، وعدد الأشخاص الذين شاركوا فى الأعمال، وطبيعة الأعمال المستمرة".
وأضاف بيسكوف: "أجرى بوتين أيضا محادثة قصيرة مع العمال الذين يقومون بترميم الجسر، وعلى خلفية التهديدات المستمرة التى تم الإعراب عنها رسميا من كييف بشأن هجمات جديدة محتملة ضد جسر القرم والبنية التحتية ذات الصلة، أكد بوتين على أهمية الطريق البرى الذى يربط شبه جزيرة القرم مع بقية روسيا".
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