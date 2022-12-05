أستاذ اقتصاد: اهتمام أوروبا بالإنتاج الصناعى على حساب الزراعة خلق أزمة

جدة - نرمين السيد - أرجع عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف ميتروبوليتان فى بريطانيا، سبب أزمة الغذاء التى تهدد دول أوروبا إلى اهتمامها بالإنتاج الصناعى على حساب الإنتاج الزراعى ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية وخلق أزمة الأمن الغذائى فى القارة العجوز.





وأضاف درويش فى مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة أثينا فى برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار الغذاء فى دولة مثل المملكة المتحدة يرجع إلى أن الصناعات التحويلية التى تدخل فى الإنتاج الزراعى تعتمد على الطاقة التى أصبحت فى زيادة مستمرة وهو ما يتسبب فى رفع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت تصدر بنسبة 45% من جميع إنتاجها لكل الدول الأوروبية غير أن الأزمات المتلاحقة التى تمر بها حالت دون ذلك فى الفترة الأخيرة.

وتابع أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن دول القارة الأوروبية شأنها شأن بقية دول العالم شهدت فى عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة والحضر، ما أدى إلى إهمال القطاع الزراعى مستشهدًا بدولة اليونان التى تواجه عجزًا فى العمالة الزراعية التى تعتنى بالأرض أو تجمع المحاصيل فى موسم الحصاد.

وأكد أن العديد من الدول الأوروبية تعانى من جفاف الأنهار وندرة المياه بسبب التغيرات المناخية لتتفاقم أزمة تهدد الأمن الغذائى وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الاقتصاد الزراعى الذى يعانى من نقص فى الخبرة والعمالة.