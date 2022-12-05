عاجل.. موسكو: مقتل 3 روس جراء هجوم بمسيرات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت موسكو، إن المسيّرات الأوكرانية هاجمت قواعد جوية روسية، موضحة أنه تم اعتراض المُسيّرات الأوكرانية فى رايازان وساراتوف داخل الحدود الروسية. وأوضحت السلطات الروسية أن أضرارا طفيفة بطائرتين روسيتين نجمت جراء هجوم المُسيّرات الأوكرانية.

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