مراسل «القاهرة الإخبارية»: القصف الروسى رد فعل على التفجيرات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن السلطات الروسية أعلنت أن الضربات تستهدف محطات الطاقة والمراكز العسكرية التى لها صلة بالجيش الأوكرانى؛ لمنع وصول المساعدات إلى المقاتلين الأوكرانيين فى جبهات القتال.





وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامى أحمد أبوزيد بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن القصف الروسى يعد "رد فعل" على التفجيرات والقذائف الأوكرانية على مقاطعات لوجانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن القصف الأوكرانى على دونيتسك لم يتوقف حتى هذه اللحظة، حيث إنه استهدف المبانى السكنية ومبان تابعة لعمال "بناء ولاجئين"، وأسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.

وذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن استهداف القوات الروسية لمحطات الطاقة الفرعية فى مقاطعة "أديسا"، كما أشارت بعض المعلومات إلى انقطاع المياه بشكل كامل عن "نيكالايف"، وانقطاع الكهرباء عن "خاركيف".

وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن جميع الأهداف التى يتم قصفها من قبل الجيش الروسى هى أهداف عسكرية "أوكرانية".

وكانت صافرات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية "كييف" دوت اليوم، مع بدء روسيا هجوما صاروخيا جديدا.