العالم اليوم - من المستشفى.. بيليه يبعث رسالة إلى نيمار ورفاقه

انتم الان تتابعون خبر من المستشفى.. بيليه يبعث رسالة إلى نيمار ورفاقه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:20 مساءً - عبر الأسطورة بيليه، يوم الاثنين، عن دعمه للمنتخب البرازيلي قبل مباراته في دور الـ16 لمونديال عمر أمام كوريا الجنوبية قائلا إنه سيشاهد المباراة من المستشفى الذي دخله الأسبوع الماضي لمواصلة رحلة علاجه من سرطان القولون.

وقال بيليه (82 عاما) على انستغرام إنه يرغب في إلهام لاعبي البرازيل من خلال مشاركة صورة التقطت في كأس العالم 1958 في السويد، عندما أبهر اللاعب الواعد وقتها العالم حين قاد "راقصي السامبا" لتحقيق اللقب المونديالي الأول.

ونقلت روتيرز عن بيليه قوله قبل المباراة التي تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش في قطر "سأشاهد المباراة من هنا في المستشفى متمنيا التوفيق لكل فرد في الفريق.

وأضاف الأسطورة البرازيلية قائلا "نحن في هذه الرحلة معا. أتمنى حظا سعيدا لبلدنا البرازيل".

ويحظى بيليه بالاحترام على المستوى الدولي باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

وأزال بيليه ورما من القولون في سبتمبر 2021 ويتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.

وذكرت تقارير طبية أن بيليه دخل المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه كما يعاني أيضا من عدوى في الجهاز التنفسي.

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.

وتسعى البرازيل للفوز باللقب العالمي السادس لتمدد رقمها القياسي.