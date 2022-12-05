14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا
قتل 14 شخصاً جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا كانوا يمارسوا شعائر وطقوس دينية فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين.
وأوضح الناطق باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت بعد عاصفة مطرية عنيفة.
وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار، مؤكداً أن الناس لديهم حرية الوصول إلى الأنهار ويمارسون شعائرهم الدينية حيثما يريدون.
وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".
يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.