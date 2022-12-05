14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا

14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقياقتل 14 شخصاً جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا كانوا يمارسوا شعائر وطقوس دينية فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين.

وأوضح الناطق باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت بعد عاصفة مطرية عنيفة.

وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار، مؤكداً أن الناس لديهم حرية الوصول إلى الأنهار ويمارسون شعائرهم الدينية حيثما يريدون.

وأستدرك: "لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة".

يذكر أن فيضانات النهر المباغتة غالبا ما تحدث في هذه المنطقة من جوهانسبورغ، حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في نصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.