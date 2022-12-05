عضوة بـ«المحافظين البريطانى»: لندن لن تتمكن من رفع الأجور بسبب التضخم

جدة - نرمين السيد - قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين البريطانى، إن الحكومة البريطانية لن تتمكن من رفع الأجور بالمستوى المطلوب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم الذى تشهده المملكة المتحدة، موضحًا أن مستوى التضخم فى بريطانيا بلغ 11.1%، الأمر الذى يستدعى خفض هذه النسبة قبل الموافقة على أى زيادة فى الأجور، وذلك خلال مداخلة عبر تقنية "زوم"، على شاشة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت خليل، أن حزب المحافظين يسعى لمواجهة الأزمات العمالية الموجودة حاليًا فى بريطانيا بالحوار، حيث حرصت الحكومة على مطالبة النقابات التى هددت بالدخول فى إضراب من أجل رفع الأجور، بالتريث لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، كما يوجد حوار مستمر من جانب الحكومة والنقابات المختلفة، ولا تسير على نهج التصعيد فقط فى التعامل مع الأزمات العمالية. وأوضحت عضو حزب المحافظين البريطانى، أن الملايين من العاملين من ذوى الأجور المتدنية يعيشون على هذه الأجور ويعانون فى تدبر أمورهم وأصبحوا الآن على شفير الهاوية بسبب الفواتير المخيفة والأسعار المتزايدة، موضحة أن العاملين يجب أن يحصلوا على "حصتهم العادلة" فى وقت تدفع الشركات أرباحاً سهمية أعلى إلى المساهمين.

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