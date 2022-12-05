أوكرانيا: انقطاع الماء والكهرباء في عدة مدن جراء ضربات روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أدت سلسلة ضربات روسية على أوكرانيا الاثنين إلى انقطاع الكهرباء والمياه من جديد في عدة مدن في أنحاء البلاد، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفيي ريغ، في وسط أوكرانيا، إن "الكهرباء مقطوعة عن جزء من المدينة، والعديد من أجهزة التدفئة ومحطات الضخ متوقفة عن العمل".

وأُبلغ عن انقطاع المياه في ميناء أوديسا الرئيسي في الجنوب، وعن انقطاع الكهرباء عن جزء من مدينة سومي في الشمال الشرقي.

كما انقطعت الكهرباء في ميكولاييف في الجنوب، بحسب رئيس بلديتها أولكسندر سينكيفيتش.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا الاثنين مع سقوط صواريخ روسية في جنوب البلاد فيما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تدمير صواريخ أخرى، وفقًا للسلطات المحلية والإقليمية.

وأشار أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في الجنوب إلى أن ما لا يقل عن "شخصين قتلا وآخرين جرحا" بعد أن أصابت الصواريخ منازل في قرية نوفوسوفيتشفا.