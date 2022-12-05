هيئة الانتخابات التونسية: حملة ممنهجة لتشويه مسار الاستحقاق التشريعى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة -فى بيان لها اليوم الإثنين- أنها رصدت تداول مقاطع فيديو وصور عبر صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإليكترونية تهدف فى مضمونها إلى تشويه المسار الانتخابى والتأثير على الناخبين بالعزوف عن المشاركة فى الانتخابات التشريعية المقررة فى 17 ديسمبر الجارى.
وأضاف البيان: "تهيب الهيئة بوسائل الإعلام وجميع الناخبين التونسيين بأن مقاطع الفيديو والصور التى يتم تداولها فى صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية لا تتعلق فى أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وإنما تأتى فى إطار حملة ممنهجة بقصد تشويه العملية الانتخابية والتأثير على المشاركة فى هذه الانتخابات".
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