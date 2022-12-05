انقطاع الكهرباء بشكل كامل فى ميكولايف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الإثنين، انقطاع الكهرباء عن سومى بعد قصف روسى.

ووفقا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أشارت القوات الأوكرانية إلى موجة صواريخ كروز روسية، ومقتل شخصين فى زابوريجيا. وأعلنت الإدارة العسكرية فى أوديسا، أن صاروخًا روسيا أصاب المدينة.

ومن جانبه، أعلن حاكم كييف أوليكسى كوليبا، حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، مطالبًا المدنيين بالتوجه إلى الملاجئ.