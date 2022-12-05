ممثل الأمم المتحدة فى السودان: توقيع الاتفاق الإطارى خطوة شجاعة

جدة - نرمين السيد - قال فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة فى السودان، إن توقيع "الاتفاق الإطارى" خطوة شجاعة لإعادة النظام الدستورى إلى السودان، وأن هذا الاتفاق دون جهود الأعضاء المدنيين والشخصيات التى أعطت مشورتها والشركاء وجهود الاتحاد الأوروبى الذين بذلوا قصارى جهدهم فى الوصول إلى الحوار، والذى كان مصيره مجهولا، متمنيا ترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع.





وأضاف "بيرتس"، خلال كلمته بمراسم توقيع "الاتفاق الإطارى" بين القوى السودانية بالعاصمة الخرطوم، عرضته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق يسهم فى الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية والانتخابات، وثمن دور الجهات العسكرية السودانية التى التزمت بقرار الخروج من الساحة السياسية. وذكر أن الاتفاق يحمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وأشار إلى أن "الأمم المتحدة" تقف بجانب السودان من أجل تطبيق العدالة وحرية التعبير، ومن المهم بدء المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية من أجل إصلاح قطاع الأمن وتشكيل جيش وطنى موحد وتطبيق اتفاق "جوبا" للسلام. وشهدت العاصمة السودانية، اليوم، مراسم توقيع على "الاتفاق الإطارى" بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" أكبر كتلة معارضة فى البلاد وسط حضور دولى وإقليمى كبير لأطراف أسهمت فى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية فى السودان، وأقيمت مراسم التوقيع فى القصر الرئاسى بالخرطوم.

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