سفير الاتحاد الإفريقى: الاتفاق الإطارى يلبى تطلعات الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - قال محمد بن عيش، سفير الاتحاد الإفريقى فى السودان، إن خطوة توقيع "الاتفاق الإطارى"، بين قادة الجيش السودانى وتحالف الحرية والتغيير فى البلاد يُلبى تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى التحول الديمقراطى المدنى الكامل، من خلال بناء مؤسسات تُجسد على الأرض شعار التغيير.





وأضاف بن عيش فى كلمته التى ألقاها أثناء فعاليات توقيع "الاتفاق الإطارى"، بين القوى السودانية بالعاصمة "الخرطوم"، اليوم الإثنين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن أحد أسباب التوصل إلى توقيع الاتفاق هو زخم "ثورة ديسمبر" المجيدة.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية أصبحت على وعى كامل بالاتفاق الشمولى الواسع، وأن المجتمع السياسى يحتاج إلى حوار عميق للوصول إلى إطار سياسى قانونى تجتمع عليه الأغلبية ويحظى بدعم كامل من الشركاء الدوليين.

وذكر سفير الاتحاد الإفريقى، أنه لا بد من استمرار السعى للتأسيس إلى أكبر قاعدة مدنية لنشر "الروح الجماعية" على الاتفاق، من أجل تفادى أى ارتداد لهذا المسار، فنحن لا نبحث عن الحاكم القوى، لكن نؤسس لحكومة قوية، وأشاد بالمكون العسكرى الذى برهن أنه يمتلك حسًا وطنيًا كبيرًا.

وأكد أن الاتحاد الإفريقى يأمل أن تُتوج العملية السياسية الجارية فى القريب العاجل بحل نهائى مقبول ومستدام وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار فى ربوع السودان وبسط العدالة ونزع السلاح المنتشر والتحضير المحكم للاستحقاق الديمقراطى.

وشهدت العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم الإثنين، مراسم توقيع على "الاتفاق الإطارى" وسط حضور دولى وإقليمى لأطراف أسهمت فى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بالسودان.