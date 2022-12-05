العالم اليوم - المغرب وإسبانيا.. نهائي المونديال بتوقيت الركراكي

انتم الان تتابعون خبر المغرب وإسبانيا.. نهائي المونديال بتوقيت الركراكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:20 مساءً - وصل المغرب إلى أهم محطاته في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة المنتخب الإسباني في دور الستة عشر، في لقاء يأمل ألا يكون الأخير له في البطولة.

المنتخب المغربي تصدر المجموعة السادسة في واحدة من أكبر مفاجآت المسابقة بعد الفوز على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، والتعادل مع كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018، والفوز على كندا ليمر إلى ثمن النهائي برصيد 7 نقاط وبلا خسارة.

أما إسبانيا فعاشت لحظات رعب في الجولة الختامية بالمجموعة الخامسة حيث خسرت من اليابان بهدفين مقابل هدف، وكانت مهددة بالخروج المبكر رفقة ألمانيا، لتصعد وصيفة في النهاية برصيد 4 نقاط فقط، خلف المنتخب الياباني الذي تأهل برصيد 6 نقاط.

مباراة نهائية

اعتبر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مواجهة إسبانيا في دور الستة عشر بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لفريقه، الفوز بها يمثل بطولة، وخسارتها تعني النهاية.

إسبانيا واجهت المغرب في مونديال روسيا 2018 وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 في مرحلة المجموعات.

الركراكي رفض اعتبار مواجهة إسبانيا بالانتقامية، مشيرا إلى أن فريقه لا يفكر في الثأر، ويرغب فقط في اللعب من أجل تحقيق الفوز لمواصلة المشوار.

المغرب بلغ الدور الثاني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فعلها في مونديال 1986، لكنه خسر أمام ألمانيا الغربية في ثمن النهائي ليتوقف انجازه عند ذلك الحد.

يسعى رجال وليد الركراكي لكتابة تاريخ غير مسبوق للمنتخبات العربية ببلوغ دور الثمانية، حيث توقفت كل محاولات العرب من قبل عند دور الستة عشر.

حذر إسباني

تمحورت التصريحات الإسبانية حول مباراة المغرب على عنصر تفوق أسود الأطلس بدنيا، وهو الأمر الذي يخشاه إنريكي ورجاله.