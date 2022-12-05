دوت الخليج -

العدو الصهيوني يهدم مسجدا في دورا جنوب الخليل

أقدمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، على هدم مسجد، في خلة طه، ببلدة دورا، جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. العدو الصهيوني يهدم مسجدا في دورا جنوب الخليلأقدمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، على هدم مسجد، في خلة طه، ببلدة دورا، جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. ونقل موقع (فلسطين أون لاين) عن مصادر محلية، القول :"بأن قوات العدو داهمت منطقة دورا بآلياتها الثقيلة، وهدمت المسجد". وتعتبر "خلة طه" من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى العدو للسيطرة على 3000 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين فيها لصالح الاستيطان .

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