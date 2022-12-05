كييف: روسيا تحاول إنهاك الدفاع الجوى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية فى كييف، انقطاع الكهرباء عن سومى إثر قصف روسى. ووفقا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أشارت القوات الأوكرانية إلى موجة صواريخ كروز روسية، ومقتل شخصين فى زابوريجيا. وأعلنت الإدارة العسكرية فى أوديسا، أن صاروخًا روسيا أصاب المدينة. ومن جانبه، أعلن حاكم كييف أوليكسى كوليبا، حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، مطالبًا المدنيين بالتوجه إلى الملاجئ.

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