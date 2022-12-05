كييف: مقتل شخصين فى قصف روسى على زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت سلطات كييف حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الإثنين، كما طلب حاكم كييف، أوليكسى كوليبا، من المدنيين التوجه إلى الملاجئ.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العسكرية فى أوديسا، أن صاروخًا روسيا أصاب المدينة.