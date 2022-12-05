لافروف: صدام القوى النووية محفوف بالعواقب الكارثية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن خط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، بشأن المواجهة العسكرية الفعلية مع روسيا محفوف بالعواقب الكارثية.





وقال لافروف خلال مشاركته فى مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "فى سياق جهود الغرب لاحتواء روسيا، يشكل خط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى ككل لمواجهة عسكرية فعلية معنا تهديدا خطيرا".

وأضاف لافروف: "من الواضح أن هذا محفوف بصدام مباشر بين القوى النووية مع عواقب وخيمة، نحن مضطرون لإرسال إشارات التحذير الخاصة بنا بانتظام فى هذا الصدد. لكن بدلا من أخذهم على محمل الجد، يتم تحريفهم بشكل خبيث فى الغرب ويتهموننا باستخدام خطاب التهديد".

وتابع لافروف: "نعرض بأسف بأن الحوار الاستراتيجى بين روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية وتتحملان مسؤولية خاصة فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تضعه واشنطن فى حالة مجمدة".

وأشار لافروف إلى أن آخر نتيجة ملموسة للجهود المشتركة فى هذا المجال هى الاتفاق على تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات. ومن الواضح أنه فى غياب العمل التفاوضى للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى، ستتراكم المشاكل القائمة. هذا محفوف بمخاطر تشبه الانهيار الجليدى.