العالم اليوم - وسائل إعلام: سقوط صاروخ روسي داخل مولدوفا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - تحدثت وسائل إعلام عن سقوط صاروخ روسي داخل الأراضي المولدوفية، وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا أن شرطة الحدود اكتشفت صاروخا بالقرب من بلدة بريشيني.

وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك: "منذ وقت قصير، بالقرب من مدينة بريشيني، في بستان، تم اكتشاف صاروخ".

وأضافت: "تم اكتشاف الجسم المتفجر من قبل دورية لشرطة الحدود، والتي كثفت انتباهها، بسبب التفجيرات الروسية اليوم".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمات الروسية في أوكرانيا الاثنين.

وأعلن رئيس وزراء جمهورية مولدوفا يوم الجمعة ، تمديد حالة الطوارئ الحالية في البلاد لمدة 60 يوما أخرى.