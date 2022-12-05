العالم اليوم - فيديو.. تعاون أميركي إسرائيلي لتطوير منظومة "الشعاع الحديدي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - تعاونت شركة "لوكهيد مارتن" لتصنيع السلاح وشركة "رافائيل" الإسرائيلية لإنشاء منظومة أسلحة عالية الطاقة تعمل بالليزر، بالاعتماد على تقنية قيد التطوير بالفعل في إسرائيل.

وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين، بأن منظومة الأسلحة يمكن أن تكون جاهزة للسوق العام المقبل.

وقالت الشركتان إن الفكرة هي إنتاج نسخة يتم توجيهها نحو السوق الأميركية ومناطق أخرى من نظام الدفاع الجوي "إيرون بيم" (الشعاع الحديدي) المعتمد على الليزر والذي تطوره شركة "رافائيل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت الشركتان أن "إيرون بيم" اجتاز سلسلة من الاختبارات في العام الماضي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام".

مجال عمل "الشعاع الحديدي"