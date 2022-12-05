العالم اليوم - "الماركا" تكشف موعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتباطه بمانشستر يونايتد الإنجليزي، يومين فقط قبل بداية منافسات المونديال، ويبدو أن وجهته المقبلة قد حسمت، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال المصدر إن رونالدو سيحمل قميص النصر السعودي اعتبارا من 1 يناير 2023، مضيفا أن العقد سيمتد لمدة موسمين ونصف.

وأوضح أن الفريق السعودي هو الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام بخدمات "الدون" منذ مغادرته أسوار "الشياطين الحمر".

وتابع أن قيمة عقد كريستيانو مع النصر تقترب من 100 مليون يورو، لكنها ستصل إلى 200 يورو في الموسم الواحد، بالنظر إلى "الحوافز المادية الأخرى، مثل الإعلانات".

وأبرزت "الماركا" أن هذه القيمة ستجعل رونالدو "الرياضي الأعلى أجرا في العالم".

وفي حال تمت الصفقة بنجاح، ينتظر أن يلعب اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.