تونس تحبط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 543 مهاجرا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان - إن "دورية مشتركة من مركزى الحرس بصيادة وملولش والمنطقة البحرية بصفاقس، تمكنت من إحباط ثلاث محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 69 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وأضاف المتحدث أن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحرى بالوسط تمكنت أيضا من جانبها من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 453 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وتابع أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحرى بالساحل أحبطت عملية لاجتياز الحدود البحرية، وتمكنت من نجدة 21 مهاجرا تونسيا من بينهم شخص مطلوب لجهات أمنية وقضائية لتورطه فى قضايا مختلفة.