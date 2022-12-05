«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات كييف حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات كييف حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت الإدارة العسكرية فى أوديسا، أن صاروخًا روسيا أصاب المدينة اليوم.

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