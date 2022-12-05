الدوما الروسى ينتقد سياسات واشنطن

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الدوما الروسى - خلال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعى، إن الولايات المتحدة تعيق تقدم الدول الأخرى للحفاظ على مصالحها وهيمنتها على العالم، مشددا على ضرورة أن يتخلص العالم من نظام القطب الواحد ويسعى لتكوين نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب.
وأضاف فولودين، أنه من الواجب احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، إلى جانب التعامل على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
يشار إلى أن روسيا أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، عملية عسكرية فى أوكرانيا، الأمر الذى لاقى تنديدات واسعة من الولايات المتحدة وحلفائها، إذ فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات اقتصادية واسعة على موسكو، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وإنسانية وعسكرية إلى كييف.
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