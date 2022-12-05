العالم اليوم - الأردن.. كل الذين أجازوا رواية "ميرا" استقالوا

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. كل الذين أجازوا رواية "ميرا" استقالوا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - قالت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، إن أعضاء اللجنة التي أجازت رواية "ميرا" للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ 3 سنوات، استقالوا بشكل جماعي.

وأضافت النجار، الإثنين، خلال مناقشة لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية في الأردن، أن ما ورد في الرواية خطأ فادح وكبير، وأنه كان غير مقصود ويحتاج إلى مواجهة.

وبينت النجار أنه منذ اللحظة الأوى تقرر سحب رواية "ميرا" من معارض القراءة للجميع في مختلف مركز التوزيع في المملكة.

وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وجه وزارة الثقافة إلى مراجعة جميع الروايات والأعمال الأدبية التي تدعم الوزارة إصدارها من خلال مشروع مكتبة الأُسرة، وسحب جميع الأعمال التي لا تتوافق مع قيم المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، ومبادئ الأمة وقيمها.

وكان مجلس النواب الأردني، أحال قضية الرواية إلى لجنة التوجيه الوطني لمتابعة "إجازة الرواية".

وكلف المجلس اللجنة في حينها بالتحقيق وتقديم التوصيات حول ما جاء في الرواية، والتي أعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة العام الحالي.

وكانت وزارة الثقافة الأردنية قررت، قبل أيام، سحب رواية "ميرا" بعدما تعرضت لانتقادات تفيد بأنها تحتوي "إيحاءات جنسية".