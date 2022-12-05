البرهان: السلطة المدنية مسؤولة عن الأمن الوطنى.. والجيش سيكون فى ثكناته

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إننا ملتزمون بإخراج الجيش من العملية السياسية، مضيفا أن السلطة المدنية مسؤولة عن الأمن الوطنى.





وتابع البرهان، فى تصريحات أدلى بها على هامش توقيع الاتفاق الإطارى فى السودان، اليوم الإثنين، بأن الجيش سيكون فى ثكناته والأحزاب فى السياسة، معربا عن شكره لأصدقاء السودان وجيرانه لدعمه. ووقعت قوى السودان، اليوم الإثنين، الاتفاق الإطارى الذى يشمل عملية "صناعة الدستور". وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت قوى الحرية والتغيير فى السودان أن 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى البلاد، مؤكدة أن الاتفاق الإطارى يضمن العدالة الانتقالية فى السودان.

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