القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى روسى على مدينة أوديسا

جدة - نرمين السيد - قالت الإدارة العسكرية بأوديسا، إن صاروخ روسى أصاب المدينة، مضيفة أنه تم إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، بحسب القناة الإخبارية.
وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت أن القوات الروسية قصفت مرافق البنية التحتية فى مدينتى زابوريجيا وكريفى ريه طوال الليل، ما أدى إلى وقوع أضرار فى المنشآت.
وقال سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا أناتولى كورتييف، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة فى المدينة.
وأضاف "هذه المرة، قصف الروس منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة فى المدينة بصواريخهم المميتة، ومن المعروف أن إحدى الشركات الخاصة تضررت".
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