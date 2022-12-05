البرهان: سننزع أنفسنا من كل القضايا الفردية ونعلى بناء السودان

وأضاف البرهان، على هامش توقيع الاتفاق الإطارى فى السودان، اليوم الإثنين: "سننزع أنفسنا من كل القضايا الفردية ونعلى بناء الوطن".
ووقع 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى السودان، اليوم الإثنين، حيث أكدت قوى الحرية والتغيير فى السودان، أن الاتفاق الإطارى يهدف لإقامة سلطة مدنية، معلنة: "نبدأ مرحلة جديدة من الديمقراطية"،
وقالت قوى الحرية والتغيير، إنه تم قراءة وثيقة الاتفاق الإطارى بين القوى السودانية، مؤكدة أن الاتفاق يضمن سياسة خارجية متوازنة للسودان، ويضمن العدالة الانتقالية فى السودان.
كما يؤكد الاتفاق الإطارى فى السودان على جيش سودانى موحد، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه.
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