البرهان: سننزع أنفسنا من كل القضايا الفردية ونعلى بناء السودان

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن المؤسسة العسكرية ستبقى على الحياد، موجهًا التحية لجنود السودان الذين يقدمون التضحيات للوطن، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف البرهان، على هامش توقيع الاتفاق الإطارى فى السودان، اليوم الإثنين: "سننزع أنفسنا من كل القضايا الفردية ونعلى بناء الوطن".

ووقع 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى السودان، اليوم الإثنين، حيث أكدت قوى الحرية والتغيير فى السودان، أن الاتفاق الإطارى يهدف لإقامة سلطة مدنية، معلنة: "نبدأ مرحلة جديدة من الديمقراطية"،

وقالت قوى الحرية والتغيير، إنه تم قراءة وثيقة الاتفاق الإطارى بين القوى السودانية، مؤكدة أن الاتفاق يضمن سياسة خارجية متوازنة للسودان، ويضمن العدالة الانتقالية فى السودان.

كما يؤكد الاتفاق الإطارى فى السودان على جيش سودانى موحد، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه.