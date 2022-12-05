لافروف: روسيا مهتمة بتسهيل توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مستهل اجتماعه مع نظيره وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الإثنين، فى موسكو.

وقال لافروف: "الموضوع المهم هو مسار تنفيذ الاتفاقات الثلاثية التى توصل إليها زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا فى نوفمبر 2020، وفى يناير ونوفمبر 2021، ثم فى أواخر أكتوبر الماضى كانت هناك قمة أخرى فى سوتشى".

وأضاف: "نحن مهتمون بتسهيل فك قيود النقل، وترسيم الحدود، وإبرام معاهدة سلام، وبوجه عام، تعزيز تدابير بناء الثقة، بما فى ذلك من خلال تطوير الاتصالات بين المؤسسات الاجتماعية وعلماء السياسة والبرلمانيين".