العالم اليوم - لاعبو المونديال تحت الضغط.. كيف يؤثر الجمهور على الأداء؟

انتم الان تتابعون خبر لاعبو المونديال تحت الضغط.. كيف يؤثر الجمهور على الأداء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - كان من الصعب عليّ تقبل الهزيمة في افتتاح كأس العالم، لذلك قررت الذهاب إلى طبيب نفسي لتجاوز الأمر بسرعة، بهذه الكلمات، عقب مباراة منتخب الأرجنتين والسعودية في المونديال، عبّر حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، عن خيبة أمله وشعوره بالقلق والتعب النفسي، الذي أدى به للعلاج النفسي.

يعكس الحِملَ الذي يقع على عاتق اللاعبين في المنتخبات المشاركة في مباريات المونديال، مما يزيد من الضغوط النفسية عليهم، لضمان تقديم أفضل أداءٍ ممكن.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن القلق الذي قد يعيشه اللاعب في ساحات المونديال، من شأنه أن يؤدي به إلى بلوغ مستوى العدوانية، والخروج عن الروح الرياضية، وبالتالي ارتكابه مخالفات وأخطاء قد تؤثر على نتائج المباراة.

وبيّن خبراء الرياضة أن قرارات الحكام وعمليات الشحن النفسي الزائدة عن الحد الطبيعي، التي يتلقاها اللاعبون من الجمهور والإعلام، قد تشعرهم بالمسؤولية الكبيرة مما قد يؤثر سلبا على أدائهم.

وفي حديث عن الموضوع مع "دوت الخليج"، قال اللاعب الدولي الأردني السابق، بسام الخطيب: