العالم اليوم - الركراكي: مباراة إسبانيا صعبة جدا لكنها "ليست مستحيلة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن المباراة أمام إسبانيا، لحساب دور الـ16 من كأس العالم 2022، ستكون "صعبة لكنها ليست مستحيلة".

وذكر الركراكي، خلال ندوة صحفية: "ستكون مباراة صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم.. سنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم، لا شيء مستحيل".

أضاف: "يجب أن نواصل التركيز، نحن جاهزون لإسعاد الشعب المغربي، وسنحاول خلق المفاجأة".

وتابع: "المباراة لن تكون بدنية أكثر ما ستكون نفسية، لذلك يجب أن نكون جاهزين نفسيا".

وعن مدرب المنتخب الإسباني، قال الركراكي: "لويس إنريكي مدرب كبير تعجبني شخصيته ويعرف كيف يزيل الضغط على اللاعبين، وأنا سعيد بمواجهة مدرب بقيمته".

وأوضح مدرب "أسود الأطلس" أن المنتخب "لا يملك ما يخسره"، مبرزا: "لا نحاول أن نضغط كثيرا على اللاعبين ونثق في قدراتنا".

وأردف قائلا: "اللاعبون يعرفون ما يتوجب عليهم القيام به.. نحترم إسبانيا كما يحترموننا، وسنفعل كل شيء من أجل الفوز".

وكان المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الثاني، متصدرا المجموعة السادسة بـ7 نقاط، فيما تأهلت إسبانيا من المجموعة الخامسة بـ4 نقاط في المركز الثاني.