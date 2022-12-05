الاتفاق الإطارى: التأكيد على جيش سودانى موحد وتنفيذ اتفاق جوبا

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، إنه تم قراءة وثيقة الاتفاق الإطارى بين القوى السودانية، لافتة إلى أن الاتفاق يضمن سياسة خارجية متوازنة للسودان، ويضمن العدالة الانتقالية فى السودان.





كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن الاتفاق الإطارى فى السودان ينص على جيش سودانى موحد، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه. ووقعت قوى السودان الاتفاق الإطارى الذى يشمل عملية "صناعة الدستور"، اليوم الإثنين، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير أن 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى السودان.

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