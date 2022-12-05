المبعوث الأممى بـ السودان: خطوة توقيع الاتفاق الإطارى «شجاعة»

جدة - نرمين السيد - ووقعت قوى السودان، اليوم الإثنين، الاتفاق الإطارى الذى يشمل عملية "صناعة الدستور"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت قوى الحرية والتغيير فى السودان أن 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى البلاد، مؤكدة أن الاتفاق الإطارى يضمن العدالة الانتقالية فى السودان.