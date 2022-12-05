جدة - نرمين السيد - أكدت قوى الحرية والتغيير فى السودان، اليوم الإثنين، أن الاتفاق الإطارى يهدف لإقامة سلطة مدنية، معلنة: "نبدأ مرحلة جديدة من الديمقراطية"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت قوى الحرية والتغيير، إنه تم قراءة وثيقة الاتفاق الإطارى بين القوى السودانية، مؤكدة أن الاتفاق يضمن سياسة خارجية متوازنة للسودان، ويضمن العدالة الانتقالية فى السودان. وأشارت إلى أن الاتفاق الإطارى فى السودان ينص على جيش سودانى موحد، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه. ووقعت قوى السودان الاتفاق الإطارى الذى يشمل عملية "صناعة الدستور"، اليوم الإثنين، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير أن 50 حزبًا وتكتلاً يوقعون الاتفاق الإطارى فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرية والتغيير فى السودان: الاتفاق الإطارى يهدف لإقامة سلطة مدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.