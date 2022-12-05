بريطانيا: الجيش الروسى خسر أكثر من 60 طائرة فى صراع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الطائرات الروسية تقوم أيضا بمهام أقل بشكل ملحوظ فى اليوم، وربما عشرات المهام، مقارنة بـ 300 مهمة فى اليوم فى بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وبحسب الوزارة، من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض نتيجة لتهديد الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة، والطقس السيئ على نحو متزايد.

كما علقت وزارة الدفاع البريطانية على مقطع فيديو نشره الجيش الأوكرانى عن حظيرة متفحمة مليئة بالمعدات الروسية المدمرة فى مكان لم يكشف عنه، قائلة إن الحادث يجب أن يكون "بمثابة تحذير للروس الآخرين الذين يأتون للقتال فى أوكرانيا".