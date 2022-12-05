نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة لمساعدة مالية إماراتيه مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في المقال التالي
تشتهر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بكثرة أعمالها الخيرية في الإمارات حيث تقدم مساعدات مالية كثيرة لجميع سكان الدولة سواء جنسيات مختلفة وحتى أديان فهي لا تختص أصحاب الجنسية الإماراتية فقط بل الجميع، ولكن لا تعطي المؤسسة هذه المساعدات إلا بعد أن تنطبق بعض الشروط على المتقدم لطلب المساعدة، ومن هذا المقال سوف نتحدث عن الفئات التي يمكنها تقديم طلب للحصول على المساعدة وعن أنواع المعونة التي تقدمها المؤسسة.
الفئات التي يمكنها تقديم طلب للحصول على المساعدة
قام المسئولين عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتحديد الفئات التي يمكنها التقديم على طلب المعونة، وهذه الفئات هي:
- السكان الإماراتيين الذين يعيشون في دولة الإمارات وموجود معهم الجنسية الإماراتية وموجودين طوال الوقت داخل الإمارات.
- المقيمين في دولة الإمارات حيث يستطيع أي شخص مقيم فيها من أي جنسية أخرى ولا يقدر على ظروف المعيشة يقوم بتقديم طلب المساعدة من المؤسسة.
- شخص مقيم ولكنه ليس إماراتي ومتزوج من امرأة إماراتية وليس له دخل يعيشون منه فيستطيع التقديم على المساعدة.
- أي مواطن يحمل بطاقة مجلس التعاون الخليجي ويحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يتم منحهم مساعدات مالية.
- امرأة مقيمة ومطلقة من إماراتي ولديها أبناء من هذا الشخص وأبنائها يحملون الجنسية الإماراتية فيمكنها التقديم على المساعدة.
أنواع المعونة التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
- توفر مؤسسة محمد بن راشد الكثير من المساعدات المالية وكذلك توفر العلاج اللازم للحالات، ومن هذه المساعدات.
- تقدم المؤسسة مساعدات نقدية لمساعدتهم على متطلبات الحياة، وكذلك تقوم ببناء منازل للمحتاجين والذين لا يملكون مكان للسكن فيه.
- تقدم مساعدات للذين لديهم مشاكل صحية، حيث توفر أطراف صناعية ومستلزمات طبية.
- تعطي مساعدات للطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية حتى يستطيعون من مواصلة التعليم.
- تقوم بدفع إيجارات سكنية للذين لا يقدرون على سداد الإيجارات بسبب ظروف الحياة الصعبة
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