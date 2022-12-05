الفئات المستحقة لمساعدة مالية إماراتيه مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تشتهر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بكثرة أعمالها الخيرية في الإمارات حيث تقدم مساعدات مالية كثيرة لجميع سكان الدولة سواء جنسيات مختلفة وحتى أديان فهي لا تختص أصحاب الجنسية الإماراتية فقط بل الجميع، ولكن لا تعطي المؤسسة هذه المساعدات إلا بعد أن تنطبق بعض الشروط على المتقدم لطلب المساعدة، ومن هذا المقال سوف نتحدث عن الفئات التي يمكنها تقديم طلب للحصول على المساعدة وعن أنواع المعونة التي تقدمها المؤسسة.

الفئات التي يمكنها تقديم طلب للحصول على المساعدة

قام المسئولين عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتحديد الفئات التي يمكنها التقديم على طلب المعونة، وهذه الفئات هي:

السكان الإماراتيين الذين يعيشون في دولة الإمارات وموجود معهم الجنسية الإماراتية وموجودين طوال الوقت داخل الإمارات.

المقيمين في دولة الإمارات حيث يستطيع أي شخص مقيم فيها من أي جنسية أخرى ولا يقدر على ظروف المعيشة يقوم بتقديم طلب المساعدة من المؤسسة.

شخص مقيم ولكنه ليس إماراتي ومتزوج من امرأة إماراتية وليس له دخل يعيشون منه فيستطيع التقديم على المساعدة.

أي مواطن يحمل بطاقة مجلس التعاون الخليجي ويحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يتم منحهم مساعدات مالية.

امرأة مقيمة ومطلقة من إماراتي ولديها أبناء من هذا الشخص وأبنائها يحملون الجنسية الإماراتية فيمكنها التقديم على المساعدة.

أنواع المعونة التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم