نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الإعلامي الكبير مفيد فوزي “فقدنا قامة إعلامية كبيرة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الإعلامي الكبير مفيد فوزي، أعلنت اليوم الاحد 4 ديسمبر الإعلامية حنان مفيد فوزي خبر وفاة الكاتب والإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي، وذلك من خلال تغريدة علي حسابها الخاص على تويتر، وإشارة إلي موعد صلاة الجنازة والعزاء علي القامة الإعلامية الكبيرة التي اثر رحيلها بكل تاكيد علي قلوب عشاقه في مصر وجميع دول العالم، وقد رحل الإعلامي الكبير بعد صراع مع المرض، حيث إن الكاتب مفيد فوزي رحل عن عمر يناهز 89 عام اثر تعب شديد بعد إجراء تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

في الوقت نفسة أعلن الراحل أنه يمر بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة اقرب اصدقائة وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفى صلاح منتصر، إلا أنه لم تمضي ايام طويلة حتي تلحق به روحة الطيبة كما وصفتها ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي.

وفاة الإعلامي الكبير مفيد فوزي

بعد ان امضي الراحل مفيد فوزي قرابة شهر تقريبا في المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، رحل اليوم الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وجاء ذلك من خلال ماكتبة النائب المصري مصطفي بكري عبر تويتر

بعد رحلة معاناة مع المرض رحل الإعلامي الكبير مفيد فوزي بعد قضاء قرابة شهر في المستشفيات الخاصة.

موعد تشيع جنازة مفيد فوزي

إشارة الإعلامية حنان مفيد فوزي ابنة الراحل مفيد فوزي أن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الاثنين الساعة السادسة مساء في قاعة كنيسة المرعشلي، وقد نقلنا لكم هذا الخبر عبر حساب تويتر الرسمي للإعلامية حنان مفيد فوزي

بابا سافر السماء عند ربنا صلاه الجنازة على روح الطيبة اليوم الاحد الساعة 12:00 ظهرا في كنيسة المرعشلي في الزمالك، والعزاء غدا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك.

من هو مفيد فوزي

لايوجد شك أن الكاتب الصحفي مفيد فوزي والإعلامي المنمق غني عن التعريف، إلا أننا نوضح لكم مزيد من التفاصيل حول الراحل في تلك النقاط

مفيد فوزي سعد ولد عام 1933 في شهر يونيو.

لقب الإعلامي مفيد فوزي (المحاور).

عمل والد مفيد فوزي موظفا في وزارة الصحة.

السيدة مريم فرخ والدة مفيد فوزي كانت ربة منزل.

تخرج الراحل من كلية الاداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

ولد في محافظة بني سويف.

تزوج من آمال العمدة.

لدية ابنه واحدة وهي الإعلامية حنان مفيد فوزي.

ابرز اعمال الراحل

فوازير رمضان منذ 10 سنوات مع امال فهمي. اوافق.. امتنع تقديم سناء منصور. فنجان شاي تقديم سامية صادق. عمل في إذاعة الشرق الأوسط وقدم برامج اذاعية شهيرة منها ضيف في ليلة صيف. خواطر علي الهوا. اين هم الآن. نجوم الشر.

نجوم الفن ينعون مفيد فوزي

نعي نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وفاة الإعلامي الكبير مفيد فوزي اليوم، وكان أبرزهم الفنان بهجت قمر والفنانة نبيلة عبيد والعديد من الاعلامين في مصر منهم الاعلامي القدير عمرو الليثي والاستاذ مصطفي بكري