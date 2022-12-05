طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد Dream

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، تتزايد معدلات البحث من جانب العديد من المتابعين من جميع دول العالم، من أجل معرفة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم للموسم الجديد، حيث يعد برنامج مسابقة الحلم من ضمن برامج المسابقات التي يتم تقديمها عبر قناة إم بي سي الفضائية، ويقوم بتقديم المسابقة مقدم البرامج مصطفى الأغا، وفي المسابقة يتم تقديم جوائز مالية كبيرة بالدولار، ولذلك يبحث عدد كبير عن أرقام التواصل والمشاركة من أجل الفوز بآلاف الدولارات، وكانت قناة mbc قد أعلنت عدد من الشروط لابد من أن تتوافر في الراغبين في الاشتراك في المسابقة من خلال أرقام تم تحديدها من خلال القائمين عن القناة لكل دولة على حِدَةٍ، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة فى مسابقة الحلم الموسم الجديد، فقد وضحت mbc طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو باللغة الانجليزية “Dream” أو “reve”على الرقم المختصر الذي يخص المشغل وهي (شركة المحمول) الذي یتبع كل مشارك لها في البلد الذي يقيم بها.

وبمجرد أن يتم إرسال رسالة قصيرة إلي الرقم المرادف البلد الخاصة بك، ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، فتعد مشاركًا ومتأهل لسحب الحلم.

الاشتراك اليومي في الحلم

فيما يخص الاشتراك اليومي في المسابقة المتجدد تلقائيًا في مسابقة الحلم، فيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “انضم” أو باللغة الإنجليزية “Join “على الرقم المختصر المرتبط بمشغل (شركة المحمول) الذي یتبع المشترك في بلده، وبمجرد القيام بإرسال رسالة قصيرة إلي الرقم المرادف للبلد ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح فيعد صاحب المشاركة، مؤهل لجميع سحوبات الحلم القادمة لطالما اشتراكك اليومي يتجدد بطريقة ناجحة.

أرقام مسابقة الحلم الموسم الجديد

حددت مسابقة الحلم أرقام المشاركة في الحلم لجميع الأفراد من أي مكان يوجد به المشترك، وفيما يلي أرقام المسابقة:

أرقام دولة السعودية : من شبكة Lebara علي الرقم التالي 313131، ومن شبكة Mobily علي الرقم التالي 650444، ومن شبكة stc علي الرقم الآتي 858888، ومن شبكة Zain علي الرقم التالي 755505.

: من شبكة Lebara علي الرقم التالي 313131، ومن شبكة Mobily علي الرقم التالي 650444، ومن شبكة stc علي الرقم الآتي 858888، ومن شبكة Zain علي الرقم التالي 755505. أرقام دولة مصر : من شبكة Etisalat أو شبكة WE أو Orange أو Vodafone، يتم المشاركة من خلال الأرقام التالية (95458 أو 95450).

: من شبكة Etisalat أو شبكة WE أو Orange أو Vodafone، يتم المشاركة من خلال الأرقام التالية (95458 أو 95450). أرقام دولة فلسطين: تتم المشاركة من خلال مزودي الخدمة التالية Jawwal علي الرقم التالي 1625 أو من شبكة Wataniya علي هذا الرقم 6144.

من يستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم؟

أوضحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني بأن الشخص المخول له الاشتراك في سحب مسابقة الحلم الدوري، يجب أن يكون عمره 18 أو أكثر، و في حالة إذا كان الشخص الفائز بالجائزة شخص صغير السن قاصر أي يقل عمره 18عام, فيتطلب من الوصي به أن يقوم باستلام الجائزة بالنيابة عنه, وأن يقوم بالتوقيع على كافة الأوراق المطلوبة.