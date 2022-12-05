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عمر شويل - جدة حقيقة توقعات صرف المكرمة الإماراتية لعام 1444 من حاكم الإمارات والتي يتوقع المواطنين داخل الدولة أن يتم صرفها لهم أو لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمحتاجين بعد أن تقلد الشيخ محمد بن زايد الحكم رسميا، واصبح بذلك حاكم الإمارات الفعلي، وقد عود الشيخ المحتاجين على الحصول على عطاياه الكثيرة ، مثل شهر رمضان وعيدية الفقراء، ولذلك يترقب الجميع التعرف على الموعد الذي يتم فيه صرف المكرمة الملكية.

“لمواجهة التضخم” توقعات مكرمة إماراتية جديدة 1444من حاكم الإمارات “الشيخ محمد بن زايد”

توفى إلى رحمة الله الشيخ خليفة بن زايد وتقلد بعده الشيخ محمد بن زايد رسميا حاكم للإمارات، وقد اعتاد الفقراء أن يحصلوا على المعونات والمساعدات السخية من الشيخ وخاصة في أيام البركات، شهري رمضان وشوال، ولذلك كان الترقب أن يتم الحصول على مكرمة وعطية جديدة منه بعد أن تقلد الحكم رسميا، بالرغم أنه كان الحاكم الأعلى للقوات المسلحة والمتصرف في أمور البلاد طوال الفترة الماضية.

حقيقة المكرمة الإماراتية للعام الجديد 1444 وكم مرة صُرفت المكرمة هذا العام

لا يدخر الشيخ وسعا في تقديم كل ما هو مفيد لبلادة وخاصة طوال سنوات العمل الأخيرة، حيث قام بإطلاق العديد من المشاريع الضخمة والمساعدات المقدمة للمحتاجين من خلال توفير مؤسسة الضمان الاجتماعي وأيضا الديوان الملكي والذي يستقبل طلبات المساعدات وفق عدد من شروط الصرف والمنح، وبالفعل قام الشيخ محمد بن راشد بصرف مكرمتين خلال العام الهجري الماضي:

قام بإتمام صرف مكرمة لمستفيدي الضمان من فقراء الوطن في شهر رمضان 1443.

وأيضا قام بصرف عيدية لأبناء الشهداء والمحتاجين في عيد الفطر المبارك.

تم صرف دعم إضافي لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية قبل عدة أيام من عيد الأضحى المبارك.

يتوقع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة صرف مكرمة جديدة في العام الهجري الجديد 1444، إلا أنه لم يصدر رسميا ما يؤكد صرف مكرمة إماراتية بمناسبة العام الهجري الجديد.

موعد صرف مكرمة الشيخ محمد بن زايد

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف تلك المكرمة والتي من المتوقع أن يأمر بها الشيخ محمد بن زايد، وتقوم وزارة السعادة بالإعلان عبر مؤشراتها عن مستوى رضا المواطنين عن الشيخ ومستوى أداء المؤسسات في الدولة، وتقوم المؤسسات بالعمل بالطاقة القصوى لها لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين كما يقوم حاكم الإمارات الجديد بالعمل على أفضل جهد لمساعدة المواطنين وتقديم العمل الأفضل.

توقعات بالتوسع في صرف المكرمة الإماراتية للأسر الأشد حاجة

وتعتبر المكرمة الإماراتية والتي يتم صرفها في مناسبات عديدة موضع اهتمام بالغ من مستفيدي برامج الرعاية الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يتم التوسع في صرف المكرمة الإماراتية للأسر الأشد حاجة من محدودي بالإمارات، ويتم صرف المكرمة عادة في شهر رمضان وفي الأعياد، ولذلك لمستفيدي الضمان كما تم صرف مكرمة مالية جديدة في عيد الأضحى المبارك.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم التفاصيل الخاصة بالمكرمة الإماراتية التي يأمر بها حاكم الإمارات العربية المتحدة “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي يتم صرفها في شهر رمضان والأعياد، ويتوقع الكثيرين من مواطني الإمارات إصدار مكرمة جديدة مع حلول العام الهجري الجديد 1444، وذلك نظراً للأحوال الاقتصادية للكثير من الأسر والتي تأثرت سلبيا بالأحداث الجارية والتي أدت إلى حالة من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.