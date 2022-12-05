ساركوزى يمثل أمام المحكمة مجددا للتحقيق فى قضايا فساد

جدة - نرمين السيد - أفاد الموقع الإخبارى لصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، بأن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى سيمثل مجددا اليوم الإثنين، أمام محكمة الاستئناف، للنظر فى الطعن على الحكم الصادر بحقه العام الماضى بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".





وكان الحكم قد صدر بحق ساركوزى العام الماضى، إلا أنه تم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الإقامة الجبرية فى منزله وهو يرتدى سوارا إلكترونيا.

ومن المقرر أن يستغرق النظر فى الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التى يواجهها ساركوزى.

وبحسب "ويست فرانس" يواجه ساركوزى اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ ومحاولة الحصول على معلومات مشمولة بالسرية من أحد كبار القضاة.

وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد ساركوزى.