أوكرانيا: روسيا تقصف مرافق البنية التحتية فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا أناتولى كورتييف، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة فى المدينة.

وأضاف "هذه المرة، قصف الروس منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة فى المدينة بصواريخهم المميتة، ومن المعروف أن إحدى الشركات الخاصة تضررت، وفى الوقت الحالى، يتم تحديد المعلومات المتعلقة بالإصابات والضحايا".

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية فى كريفى ريه أولكسندر فيلكول، إن عدة انفجارات قوية هزت المدينة وسيتم توفير مزيد من المعلومات لاحقًا.