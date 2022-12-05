العالم اليوم - مبادلة تقوم بتغييرات بالقيادة العليا لقطاع الاستثمار

انتم الان تتابعون خبر مبادلة تقوم بتغييرات بالقيادة العليا لقطاع الاستثمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - كشفت شركة مبادلة للاستثمار عن انتقال مصبح الكعبي من منصبه الحالي في مبادلة كرئيس تنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اعتباراً من الاثنين 16 يناير 2023.

ويأتي تعيين مصبح الكعبي في أعقاب إعلان استراتيجية أدنوك لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

إذ يركز قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد على الاستثمار في الطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، بالإضافة إلى النمو الدولي في مجالات تشمل الغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيماوية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، إن الدور القيادي الذي قام به مصبح الكعبي في قطاع الطاقة في الإمارات وعلى المستوى العالمي يؤهله لقيادة هذا القطاع الحيوي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية.

وكان مصبح الكعبي قد شعل خلال سنوات عمله في مبادلة، عضوية لجنة الاستثمار في الشركة؛ إذ لعب دوراً استراتيجياً في تقديم المشورة بشأن جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية المتعلقة بقطاعات الشركة وأعمالها المتنوعة.

وشغل مصبح الكعبي منذ عام 2021، منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ويعمل هذا القطاع على دعم وتسريع جهود التحوّل الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تأسيس شركات وطنية رائدة، ومجمعات صناعية وتجارية، وتشمل محفظة أعمال هذا القطاع شراكات عالمية، وأصول وطنية في قطاعات مثل الطاقة والمعادن وصناعة الطيران والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية.

وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، شغل مصبح الكعبي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة خلال الفترة من 2017 إلى 2020، حيث تولى الإشراف على محفظة عالمية متكاملة في قطاع الطاقة باستثمارات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، وتضم أكثر من 10 شركات عالمية على امتداد سلسلة القيمة.

وكان مصبح الكعبي قد بدأ مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث أمضى 16 عاماً تقلد خلالها مجموعة من المناصب، حتى تولى قيادة قسم الاستكشاف في أدنوك.

ومع تعيين الكعبي في منصبه الجديد في أدنوك، أكدت مبادلة أن وليد المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة سيتولى مهام الرئيس التنفيذي المؤقت لقطاع الاستثمار في الإمارات.