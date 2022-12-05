وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض السامى، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، والتى تمتد لأربعة أيام، "إن زيارته لأوكرانيا، تأتى تضامنا مع ضحايا الحرب"، مشيراً إلى أن مكتبه، الذى كان له وجود مستمر فى أوكرانيا منذ 2014 وتكثف عمله منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يقوم بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف فولكر تورك، "أن الحرب لا معنى لها، وأن عمليات القتل من هذا النوع غير مقبولة على الإطلاق"، مناشدا الجميع لاحترام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يلتقى "تورك" مع كبار المسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين والمجتمع المدنى، فضلاً عن ممثلين لمجموعات الضحايا، بما فى ذلك أقارب المدنيين المفقودين أو أسرى الحرب، كما سيزور منطقتى خاركيف وإيزيوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أممى: الأوكرانيون يواجهون الكثير من المصاعب مع حلول الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.