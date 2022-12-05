مسؤول أممى: الأوكرانيون يواجهون الكثير من المصاعب مع حلول الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الأوكرانيين الضعفاء يواجهون الكثير من المصاعب مع حلول الشتاء، وتواجه كييف انقطاعات للتيار الكهربائى ومشاكل فى التدفئة.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض السامى، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، والتى تمتد لأربعة أيام، "إن زيارته لأوكرانيا، تأتى تضامنا مع ضحايا الحرب"، مشيراً إلى أن مكتبه، الذى كان له وجود مستمر فى أوكرانيا منذ 2014 وتكثف عمله منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يقوم بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف فولكر تورك، "أن الحرب لا معنى لها، وأن عمليات القتل من هذا النوع غير مقبولة على الإطلاق"، مناشدا الجميع لاحترام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يلتقى "تورك" مع كبار المسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين والمجتمع المدنى، فضلاً عن ممثلين لمجموعات الضحايا، بما فى ذلك أقارب المدنيين المفقودين أو أسرى الحرب، كما سيزور منطقتى خاركيف وإيزيوم.