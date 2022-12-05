خبير اقتصادى: أمريكا والصين المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة.. وأوروبا تضررت

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى البزركان، الخبير الاقتصادى، إن كافة المواد الاستهلاكية سواء المعادن أو مصادرالطاقة من نفط وغاز وفحم وغيرها ارتفعت أسعارها بشكل غير متوقع، لافتًا إلى أن سعر النفط تحديدًا كان متهاون بالنسبة لبقية مصادر الطاقة، حيث كان يذهب إلى 80 و90 دولار.





سياسة فرضها بايدن على الاتحاد الأوروبى

وأشار الدكتور مصطفى البزركان، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى الاستراتيجية التى تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية التى فُرضت على الاتحاد الأوروبى، ولم يكن الاتحاد الأوروبى يفكر بها للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسى.

وأضاف أن ألمانيا أنفقت 12 مليار يورو على خط نورد ستريم 2 مع روسيا، لتوصيل الغاز الروسى، ولم يتم العمل به بتوجيهات من الرئيس الأمريكى جو بايدن.

التخبط المناخى الأمريكى

كما أشار إلى التخبط الأمريكى فى السياسة البيئية والمناخية، لافتًا إلى أن الرئيس بايدن طالب شركات النفط بزيادة إنتاجها قبل 6 أشهر من اليوم، فكان هناك هبة من الشارع، حيث اعتبر الخبير الاقتصادى أن هذه ليست سياسة مناخية وإنما تخبط واضح.

وأكد الدكتور مصطفى البرزكان، أن هناك مشكلتان أساسيتان أمام بايدن، مشكلة داخلية تتعلق بكيفية إقناع المواطن والناخب الأمريكى بما يحدث، لافتًا إلى النتائج التى جاءت متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين فى الانتخابات الأخيرة.

أمريكا والصين المستفيد الأكبر

وأضاف أن المشكلة الثانية تتعلق بالاقتصاد أكثر مما تتعلق بالسياسة، لافتًا إلى أن هناك أهداف سياسية من الحرب فى أوكرانيا، ولكن الأمر أيضًا يتعلق بالصناعات العسكرية فى الولايات المتحدة.

وشدد الخبير الاقتصادى على أن المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة فى العالم والاتحاد الأوروبى بصفة خاصة، هى أمريكا والصين، وأن الخاسر الأكبر هو الاتحاد الأوروبى.