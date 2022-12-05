العراق.. توقف حركة الملاحة فى مطار النجف الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن إدارة مطار النجف الدولى قررت إيقاف الحركة الملاحية بشكل مؤقت، بسبب الضباب الكثيف. وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن أمس الأحد، عودة حركة الملاحة فى مطار بغداد الدولى بعد توقف مؤقت نتيجة الأحوال الجوية.

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